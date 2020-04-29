السعودية.. ارتفاع قياسي جديدة في حصيلة الإصابات بكورونا

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في السعودية ارتفاعا قياسيا جديدا بـ1325 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة أصبح 21402.

وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى مكة المكرمة (356) والمدينة المنورة (225) وجدة (224) والرياض (203).

وتوفي خمسة أشخاص في المملكة إثر إصابتهم بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 157 حالة وفاة.

وتماثل 169 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع المتعافين إلى 2953 شخصا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1325) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (169) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2953) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/FsFGDFMVQX — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 29, 2020

وسجلت في السعودية أمس 1266 إصابة بكورونا.

المصدر: RT