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السعودية.. ارتفاع قياسي جديدة في حصيلة الإصابات بكورونا

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السعودية.. ارتفاع قياسي جديدة في حصيلة الإصابات بكورونا
Reuters Ahmed Yosri
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شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في السعودية ارتفاعا قياسيا جديدا بـ1325 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة أصبح 21402.

وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى مكة المكرمة (356) والمدينة المنورة (225) وجدة (224) والرياض (203).

وتوفي خمسة أشخاص في المملكة إثر إصابتهم بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 157 حالة وفاة.

وتماثل 169 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع المتعافين إلى 2953 شخصا.

وسجلت في السعودية أمس 1266 إصابة بكورونا.

المصدر: RT

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