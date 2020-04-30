 
مباشر

بايدن يتعهد بإبقاء السفارة الأمريكية في القدس إذا انتخب رئيسا

أخبار العالم العربي

بايدن يتعهد بإبقاء السفارة الأمريكية في القدس إذا انتخب رئيسا
Reuters
مسجد قبة الصخرة في القدس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nru8

تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن الأربعاء بإبقاء سفارة بلاده في إسرائيل في موقعها الجديد في القدس إذا ما انتخب رئيساً للولايات المتحدة.

وشدد بايدن في الوقت نفسه على إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وبذل جهود لإبقاء حل الدولتين قابلا للتطبيق.

وأعرب بايدن عن أسفه للخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بنقل السفارة من تل أبيب، وقال إن السفارة "ما كان ينبغي أن تنقل من مكانها" قبل التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وأضاف بايدن خلال حفل لجمع التبرعات أقيم عبر الإنترنت "أما وقد حصل ذلك فأنا لن أعيد السفارة إلى تل أبيب".. "لكن ما سأفعله ... هو أنني سأعيد أيضاً فتح قنصليتنا في القدس الشرقية لإجراء حوار مع الفلسطينيين، وستحث إدارتي الجانبين على القيام بمبادرات لإبقاء آفاق حل الدولتين على قيد الحياة".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا