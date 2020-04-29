مكتب صحة عدن ينفي تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا

نفى مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن اليمنية اليوم الأربعاء، تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم في المدينة.

وقال المكتب في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية "سبأ"، "إن ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود إصابات بكورونا غير صحيح".

وأضاف أن الجهات المختصة بوزارة الصحة والسكان، ومكتب الصحة بعدن ولجنة مجابهة فيروس كورونا، لم يتم تسجل أي حالة بالمدينة.

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وأفاد بأن فرق اللجنة الصحية المختصة نفذت نزولا ميدانيا وتأكد لها عدم وجود أي حالة مصابة بالفيروس.

وأشار البيان إلى أن عدد الوفيات نتيجة السيول التي شهدتها عدن مؤخرا تزيد عن 14 حالة، إلى جانب حدوث وفيات طبيعية مما جعل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يفسرون هذه المعلومة تفسيرا خاطئا وتسبب ذلك بحالة هلع للمواطنين.

ودعا مكتب الصحة العامة المواطنين إلى التواصل مع الطوارئ بوزارة الصحة في حالة وجود أي حالة اشتباه بفيروس كورونا.

وكانت السلطات اليمنية قد قررت الأربعاء فرض حظر تجول شامل لثلاثة أيام في مدينة عدن جنوب البلاد، بعد اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد هناك.

وجاء هذا القرار عقب إعلان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على حسابها الرسمي في "تويتر"، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بكورونا في العاصمة المؤقتة عدن، متعهدة بالكشف عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي ستعقده لاحقا.

تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس #كورونا في العاصمة المؤقتة #عدن، وسيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحقاً. — اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) April 29, 2020

المصدر: سبأ