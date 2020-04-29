تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عدن جنوب اليمن

أعلنت السلطات الصحية اليمنية اليوم الأربعاء عن تسجيلها 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على حسابها الرسمي في "تويتر"، متعهدة بالكشف عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي ستعقده لاحقا.

تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس #كورونا في العاصمة المؤقتة #عدن، وسيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحقاً. — اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) April 29, 2020

يتبع..