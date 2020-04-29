صحة غزة تنفي انتكاسة مصاب بكورونا في القطاع

نفت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، ما صرحت به وزيرة الصحة في رام الله عن تسجيل انتكاسة لإحدى الحالات المصابة بكورونا في القطاع.

وجاء في بيان الوزارة: "لا صحة لما ورد على لسان وزيرة الصحة في رام الله حول انتكاس إحدى الحالات في غزة، ونؤكد أن عدد النزلاء في مراكز الحجر الصحي الخاص بلغ 1946 حالة لم تظهر عليهم أعراض المرض".

وتابع: "بلغ إجمالي العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 4571 عينة، منها 4554 عينة سلبية و17 عينة إيجابية (مصاب)، وأن 12 حالة تماثلت للشفاء وأن هناك 5 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية".

وأشار إلى اتخاذ آلية جديدة للتعامل مع القادمين عبر المعابر، بحيث يتم عمل فحص PCR، لكل النزلاء في اليوم الرابع من تاريخ الحجر، وفي اليوم العشرين قبل المغادرة.

من جهته، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، أنه "لا صحة لخبر انتكاسة أحد مصابي كورونا في قطاع غزة".

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية في رام الله، في وقت سابق، أن المحافظات الجنوبية للبلاد شهدت تسجيل حالة انتكاسة، و9 إصابات بين صفوف الكادر الطبي.

المصدر: RT