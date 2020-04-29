الصحة الفلسطينية تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 507 حالات.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، خلال إيجاز صحفي اليوم الأربعاء أن الحالات الجديدة توزعت كالآتي: حالة في العبيدية ببيت لحم لمخالط لشقيقه الممرض، وإصابتان في شعفاط، وإصابة في العيسوية، وإصابة في بيت صفافا، وإصابة في الطور.

وأضافت أن محافظة القدس تشكل ما نسبته 64% من الحالات الموجودة في فلسطين، مؤكدة تسجيل حالة انتكاسة في المحافظات الجنوبية، و9 حالات بين صفوف الكادر الطبي في الوطن.

وقالت كيلة في وقت سابق اليوم، إن جائحة كورونا في فلسطين تحت السيطرة الكاملة، مضيفة أنه يجري متابعة كل إجراءات الرصد الوبائي المتعلقة بالفرز والحجر والعلاج في كل المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية لاسيما في القدس المحتلة.

وأكدت أن الوزارة والجهات المختصة تتجة لإجراء مسح وبائي للمناطق المحاذية لجدار الفصل ونقاط العبور الرسمية وغير الرسمية.

وكان معدل الإصابات اليومية في فلسطين أمس الثلاثاء 6 حالات، وقبل أسبوع، بلغت حصيلة الإصابات في فلسطين 466 حالة.

المصدر: RT