رئيس الحكومة العراقية المكلف: أرسلت المنهاج الوزاري للبرلمان وسأرسل أسماء الوزراء

أعلن رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء، إرسال المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب للنظر فيه.

وقال في بيان صحفي مقتضب: " أرسلت اليوم المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب الموقر، لإطلاع السيدات والسادة النواب".

وأضاف: "سيتم إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية، ضمن المدة الدستورية، لتحديد جلسة التصويت".

وكشف مصدر سياسي عراقي أمس الثلاثاء، عن انتهاء رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي من إعداد تشكيلة الحكومة الجديدة للفترة الانتقالية، باستثناء بعض الوزارات، لعرضها على مجلس النواب.

يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة مطلع شهر أبريل الجاري، وذلك عقب اعتذار عدنان الزرفي عن هذه المهمة.

المصدر: RT