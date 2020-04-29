الجزائر تعلن وصول طائرة مساعدات طبية روسية لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، عن وصول طائرة روسية إلى قاعدة "بوفاريك" الجوية، محملة بمعدات ولوازم طبية لمساعدة الجزائر في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها: المساعدات "هبة ممنوحة من شركة روسية للمساهمة في الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد".

وأضافت أن "المبادرة تندرج في إطار تعزيز التبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وتدعيم العلاقات المتميزة بين البلدين".

وكان في استقبال الطائرة وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، وسفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيليايف، وعدد من المسؤولين في البلدين.

من جهتها، أكدت السفارة الروسية لدى الجزائر، أن "المساعدات إنسانية بحتة".

المصدر: RT