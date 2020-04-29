مصر.. بلاغ يطالب بفصل زوجة هشام عشماوي من جامعة عين شمس

أقام المحامي المصري سمير صبري دعوى مستعجلة ضد رئيس جامعة عين شمس، لامتناعه عن إصدار قرار بإنهاء خدمة نسرين حسين، أرملة الإرهابي هشام عشماوي.

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وقال البلاغ: "إن نسرين حسين السيد علي، تزوجت من الإرهابي هشام عشماوي عام 2003، وكان حينها برتبة ملازم أول، وعاشا معا بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر- تم تعيينها مدرسا مساعدا بقسم اللغة العربية كلية البنات جامعة عين شمس عام 2006، ولديها طفلان أنجبتهما من عشماوي، وترفض الظهور والتحدّث لوسائل الإعلام لكونها متنقبة".

وأضاف البلاغ أن نسرين حسين السيد علي، تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وتربطها صلة قرابة بعدد من قيادات الحركة، وقيادات ما يسمى بتحالف دعم الشرعية الإرهابي، وأنها حصلت على درجة الماجستير خلال شهر نوفمبر من العام 2011، وحملت رسالتها عنوان: "الظلم الأكبر بين أهل السنة والشيعة، دراسة مقارنة في ضوء القرآن والسنة"، أكدت خلال التحقيقات معها أن زوجها الإرهابي هشام العشماوي أصيب بالاكتئاب في عام 2010 عقب وفاة والده، وأنه اعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة منذ أغسطس 2013، عقب فصله من الجيش.

وتابع: "قد ثبت انضمامها للعديد من الخلايا والتنظيمات الإرهابية وبالمخالفة لقرارات الدولة المصرية بإنهاء خدمة أي شخص يثبت انضمامه للجماعات الإرهابية أو الإخوان لم يتم صدور قرار بإنهاء خدمة المطعون ضدها التي اعترفت بانضمامها للعديد من التنظيمات الإرهابية بل وأكثر من ذلك كانت زوجة لأخطر إرهابي خائن للوطن وصدرت ضده العديد من أحكام الإعدام من القضاء العسكري وبالفعل نفذ واحد منها وتم إعدامه بالفعل".

وطالب المحامي المصري إصدار قرار عاجل بفصلها من هيئة تدريس جامعة عين شمس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية