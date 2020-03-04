مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي هشام عشماوي شنقا

نقلت مراسلتنا عن متحدث عسكري مصري، أن مصلحة السجون نفذت صباح اليوم حكم الإعدام بالإرهابي هشام عشماوي شنقا داخل سجن استئناف القاهرة، وفقا للإجراءات المتبعة.

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وأعلنت السلطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام بحق عشماوي، المدان في عدد من قضايا الإرهاب.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أن مصلحة السجون نفذت الحكم صباح اليوم بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء.

وكان القضاء المصري أصدر حكمين نهائيين بتأييد إعدام عشماوي لإدانته في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس الثالثة".

#المتحدث_العسكرى : تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى / هشام عشماوى pic.twitter.com/1jnqJ8LFUF — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) March 4, 2020

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، بالإعدام شنقا على عشماوى و36 آخرين من تنظيم "بيت المقدس"، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وعشماوي الذي كان ضابطا في القوات الخاصة المصرية، قبل أن يصبح إرهابيا في 2012، اعتقلته قوات "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر في 8 أكتوبر الماضي، في درنة (شرق) خلال المعارك التي خاضتها لدحر المجموعات المتطرفة التي كانت تسيطر على المدينة، ثم سلمته للسلطات المصرية.

المصدر:RT