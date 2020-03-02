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مصر.. الإعدام لهشام عشماوي و36 آخرين في قضية "أنصار بيت المقدس"

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مصر.. الإعدام لهشام عشماوي و36 آخرين في قضية
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عشماوي
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قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بالإعدام شنقا للمتهم هشام عشماوي و36 آخرين، في قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة.

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وتضمنت الجرائم اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين "ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات".

المصدر: وكالات

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