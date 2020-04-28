مصر.. مطالبات بحظر تطبيقات "التيك توك" و"لايكي"

طالب عضو مجلس النواب المصري جمال عباس الحكومة، بحظر مجموعة من التطبيقات على الهواتف الذكية تسيء للآداب وتستخدم في أعمال منافية لقيم المجتمع.

وقال عباس، إن "المسؤولين على تلك الشركات لديهم مخطط خبيث وهو استغلال الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.. واستغلال المراهقات في نشر فيديوهات للتعارف وتكوين الصداقات مع الشباب بهدف نشر الثقافات المبتذلة على عكس الأعراف والتقاليد التي عرفت عن أخلاقيات ومبادئ المجتمع المصري".

وحث النائب المصري الآباء وأولياء الأمور على متابعة ما يفعله أبناؤهم باستمرار، وعلى الدوام على مواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ عليهم من تلك المخططات الهدامة.

وطالب عباس من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وضع آليات وقرارات جادة وصارمة لحظر مثل تلك التطبيقات في مصر، وذلك للحفاظ على المجتمع.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT