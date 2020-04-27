البرلمان المصري وحزب "الغد" يطالبان بحظر تطبيقات تسبب الانفلات الأخلاقي

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري بشكل عاجل حظر تطبيقي "تيك توك" و"لايكي" في مصر، بعد حالة الانفلات الأخلاقي التي تسببت فيها تلك التطبيقات.

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وقالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، بشأن استغلال مالكي تطبيقات الهواتف الذكية مثل "تيك توك" و"لايكي" الفتيات المراهقات واستخدامهن في أعمال منافية لقيم المجتمع المصري.

وأوضحت النائبة، في تصريحات لها، أن تلك الشركات تستغل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها مصر وتقوم بنشر ثقافات مبتذلة للدولة المصرية من أجل هدم قوام المجتمع ككل وذلك من خلال حث الفتيات المراهقات على الظهور في بث مباشر لتكوين صداقات وعلاقات اجتماعية لجني أرباح بالدولارات.

وطالبت النائبة الحكومة ببحث كافة السبل والوسائل المتاحة لحظر تطبيقي "تيك توك" و"لايكى" وذلك من أجل الحفاظ على المجتمع المصري.

من جانبه، أعلن رئيس حزب "الغد" ومرشح الرئاسة السابق موسى مصطفى موسى، "أن التطبيقات والصفحات الإلكترونية باتت تشكل خطرا كبيرا على المجتمع المصري لما تحتويه على رسائل وفيديوهات بها مضمون ومحتوى جنسي لا أخلاقي يتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وكأننا أمام مخطط لطمس هويتنا وعاداتنا وتقاليدنا".

وطالب الجهاز القومي للاتصالات "بضرورة حجب التطبيقات والصفحات التي تحتوي على مضمون ومحتوى خبيث يتنافى مع العقل والمنطق وعاداتنا وتقاليدنا خاصة الفيديوهات الجنسية المنتشرة على التطبيقات والبرامج الإلكترونية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية