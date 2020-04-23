مصر.. قرار جديد من النائب العام حول الفتاة الشهيرة بـ"هرم مصر الرابع"

أمر النائب العام المصري حماده الصاوي بحبس المتهمة حنين حسام عبد القادر الشهيرة بـ"هرم مصر الرابع"، أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

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وستعلن النيابة العامة في بيان لها تفاصيل ما أسفرت عنه التحقيقات والتهم الموجهة للفتاة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها، إلقاء القبض على الطالبة حنين حسام لبثها فيديو قيل إنه يدعو إلى الفسق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعرضها على النيابة المختصة للمثول للتحقيق.

كما قرر رئيس جامعة القاهرة، محمد الخشت، إحالة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

وطالب الآلاف من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالقبض على حنين حسام، بعد "دعوتها لممارسة الفجور" من خلال فيديو عبر تطبيق تيك توك، و"مطالبتها الفتيات بفتح كاميرات الهواتف من داخل غرف نومهن مقابل مبالغ طائلة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية