السعودية.. إجمالي مصابي كورونا يتجاوز الـ20 ألفا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل 1266 إصابة جديدة في المملكة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20077.

وقال المتحدث باسم الصحة في مؤتمر صحفي: "نسبة السعوديين بين المصابين بالفيروس في المملكة، 23%، وبين المقيمين 77% عربا وأجانب".

وأضاف: "عدد المتعافين الجدد من الفيروس بلغ 253 ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 2784 حالة".

وأشار المتحدث، إلى أن عدد الوفيات الجديدة بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا في المملكة إلى 152.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1266) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (8) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (253) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2784) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/W5jVD2GqO7 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 28, 2020

المصدر: "سبق"