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السعودية.. إجمالي مصابي كورونا يتجاوز الـ20 ألفا

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السعودية.. إجمالي مصابي كورونا يتجاوز الـ20 ألفا
Reuters Stringer .
الإجراءات الوقائية في السعودية - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل 1266 إصابة جديدة في المملكة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20077.

وقال المتحدث باسم الصحة في مؤتمر صحفي: "نسبة السعوديين بين المصابين بالفيروس في المملكة، 23%، وبين المقيمين 77% عربا وأجانب".

وأضاف: "عدد المتعافين الجدد من الفيروس بلغ 253 ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 2784 حالة".

وأشار المتحدث، إلى أن عدد الوفيات الجديدة بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا في المملكة إلى 152.

المصدر: "سبق"

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