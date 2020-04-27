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في ارتفاع قياسي جديد.. السعودية تسجل 1289 إصابة بكورونا في يوم واحد

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في ارتفاع قياسي جديد.. السعودية تسجل 1289 إصابة بكورونا في يوم واحد
Reuters Ahmed Yosri
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ما يتخطى الرقم القياسي للإصابات اليومية الذي رصد خلال السبت.

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ارتفاع قياسي في حصيلة الإصابات بكورونا في السعودية
ارتفاع قياسي في حصيلة الإصابات بكورونا في السعودية

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات إلى 18811، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 144 بزيادة 5 حالات جديدة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن عدد المتعافين في البلاد بلغ 2531، بزيادة 174 شخصا خلال اليوم الماضي.

ولا تزال السعودية الدولة العربية الأكثر تضررا بالفيروس، من حيث عدد الإصابات.

المصدر: وزارة الصحة السعودية

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