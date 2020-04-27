في ارتفاع قياسي جديد.. السعودية تسجل 1289 إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ما يتخطى الرقم القياسي للإصابات اليومية الذي رصد خلال السبت.

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وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات إلى 18811، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 144 بزيادة 5 حالات جديدة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن عدد المتعافين في البلاد بلغ 2531، بزيادة 174 شخصا خلال اليوم الماضي.

ولا تزال السعودية الدولة العربية الأكثر تضررا بالفيروس، من حيث عدد الإصابات.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1289) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (174) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2531) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/VgddgGCOfI — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 27, 2020

المصدر: وزارة الصحة السعودية