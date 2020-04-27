"سانا": اختفاء عسكريين أمريكيين بريف دير الزور الشرقي إثر هجوم على عربتهما

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، باختفاء عسكريين أمريكيين اثنين في ريف محافظة دير الزور الشرقي، بعد تعرض عربتهما لهجوم مسلح.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن مجهولين هاجموا عربة من نوع "همر" كانت تقل جنودا من القوات الأمريكية أثناء تحركها من حقل العمر إلى حقل التنك.

وأوضحت الوكالة أنه تم العثور على "العربة مدمرة ومحروقة بشكل كامل ولا أثر للجنديين الأمريكيين داخلها ولا يزال مصيرهما مجهولا إلى الآن".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قتل ضابط من القوات الأمريكية ومقاتلان من "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بكمين نصبه مجهولون لدورية عند قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور بريف دير الزور.

المصدر: سانا