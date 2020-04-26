أول رد مصري على انتقادات إسرائيل لمسلسل "النهاية" الذي يتوقع زوالها

رفض النائب وضابط المخابرات الحربية السابق وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء تامر الشهاوي بيان الخارجية الإسرائيلية بشأن مسلسل "النهاية" المصري، المعروض خلال شهر رمضان.

وقال الشهاوي لـ RT: "في الفن لا مجال للانتقاد فحرية الإبداع لا يمكن أن تكون داخل أطر تضعونها أنتم وعليكم أن تتقبلوا الأفكار والطروحات المختلفة، أنتم تقدمون أنفسكم للعالم على أنكم تقبلون التنوع وهو ما لم يراه العالم فى كل مواقفكم.. اعتراضكم غير مقبول".



وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد انتقدت مسلسل "النهاية" المصري المعروض على قناة "أون دراما" من بطولة الفنان "يوسف الشريف".

ووفقا لبيان نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن الخارجية الإسرائيلية أعربت عن غضبها الشديد من محتوى المسلسل واصفة إياه بالمؤسف وغير المقبول على الإطلاق.

وفي المسلسل ظهر أطفال في عام 2120 أثناء تلقي دروس عن حرب تحرير القدس، حيث يقول أحد المدرسين إنه عندما حان الوقت للدول العربية للقضاء على عدوها اللدود، اندلعت الحرب وسميت حرب تحرير القدس، مضيفا أن الحرب انتهت سريعا ودمرت إسرائيل قبل مرور 100 عام على تأسيسها.

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ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT