إسرائيل تهاجم مسلسل "النهاية" المصري: أحداثه مؤسفة وغير مقبولة

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية المسلسل المصري "النهاية" بطولة يوسف الشريف، ووصفت أحداثه بأنها "مؤسفة وغير مقبولة على الإطلاق".

واستعرضت الحلقة الأولى من المسلسل الذي لاقى رواجا كبيرا بين المشاهدين، مشهدا لأطفال في فصل دراسي عام 2120 يتعلمون عن "حرب تحرير القدس".

ويقول أحد المدرسين: "كانت أمريكا الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية"، في حين ظهرت خريطة ثلاثية الأبعاد للولايات المتحدة أمام الفصل الدراسي".

وأضاف المعلم: "عندما حان الوقت لتتخلص الدول العربية من عدوها اللدود، اندلعت حرب سميت بحرب تحرير القدس".

وأضاف المعلم أن "الحرب انتهت بسرعة وتسببت في تدمير دولة إسرائيل الصهيونية بعد أقل من 100 عام من قيامها".

ووفقا للمعلم "هرب معظم المستوطنين من دولة الاحتلال وعادوا إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا".

واستنكرت الخارجية الإسرائيلية محتوى المسلسل ووصفته بأنه "مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين الدول التي أبرمت اتفاقية سلام بينها على مدى السنوات الـ41 الماضية".

يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، ومن إنتاج شركة سينرغى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمود الليثي.

المصدر: RT