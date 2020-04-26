العراق يسجل 57 إصابة ووفاة واحدة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، تسجيل 57 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة، أن "مختبراتها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 57 إصابة في محافظات بغداد والبصرة وميسان والمثنى وبابل وصلاح الدين".

وأضاف: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد، و39 حالة شفاء"، مشيرا إلى أنه "تم فحص 3047 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق".

وأشار البيان، إلى أن "مجموع الإصابات في عموم البلاد بلغ 1820، والوفيات 87 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت إلى 1263".

المصدر: RT