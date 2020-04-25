العراق يسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون وفيات.

وذكر بيان للوزارة، أن "مختبراتها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 55 إصابة في محافظات بغداد والبصرة والنجف ودهوك والسليمانية وذي قار وأربيل".

وأضاف: "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وتم تسجيل 33 حالة شفاء"، مشيرا إلى "فحص 1104 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق".

وتابع، أن "مجموع الإصابات في البلاد بلغ 1763، والوفيات 86 حالة، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 1244 حالة".

المصدر: RT