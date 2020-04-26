العراق يعيد 545 مواطنا علقوا في سوريا وماليزيا ومصر

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد، عن إعادة 545 مواطنا عراقيا كانوا عالقين في كل من سوريا وماليزيا ومصر، إلى بلادهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "سفارة جمهورية العراق لدى دمشق وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي سيرت رحلة استثنائية إلى بغداد على متنها 143 عراقيا كانوا عالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل".

وأضاف: "كما تم تسيير رحلة استثنائية إلى بغداد على متنها 192 مسافرا عراقيا كانوا عالقين في ماليزيا بسبب الإجراءات المتعلقة بوباء كورونا".

وأشار، إلى أن "السفارة العراقية في القاهرة سيرت الرحلة الاستثنائية الـ13 إلى بغداد وعلى متنها 210 مسافرين بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية".

المصدر:RT