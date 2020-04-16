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العراق يحصل على أذونات من دول أوروبية لإعادة مواطنيه العالقين

أخبار العالم العربي

العراق يحصل على أذونات من دول أوروبية لإعادة مواطنيه العالقين
Reuters Khalid Al-Mousily
وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم
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أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، أن بلاده حصلت على أذونات من دول أوروبية لإعادة عراقيين عالقين في بعض الدول.

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وقال الحكيم، في بيان صحفي، إن "الخارجية العراقية تعرب عن امتنانها لحكومات ألمانيا وبلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا وبولندا وبعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد لمنح أذونات رحلة الخطوط الجوية العراقية لغرض إعادة مواطنينا العالقين من ألمانيا".

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الحكومة العراقية إجلاء 447 من رعاياها العالقين في ماليزيا والسعودية، عقب يومين من قرارها فتح الأجواء وتسيير رحلات استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الخارج، نتيجة انقطاع الرحلات الجوية بين العراق والعالم خارجي وسط إجراءات مكافحة وباء كورونا.

المصدر: RT

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