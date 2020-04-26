مصرع مصري طعنا في أول أيام رمضان بالكويت

تكثف الأجهزة الأمنية الكويتية، تحرياتها لكشف ملابسات مصرع مواطن مصري، عثر على جثته وبها عدة طعنات، في أول أيام شهر رمضان في منطقة الدسمة.

وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية، إن أحد المارة، وخلال سيره صباحا في أحد شوارع منطقة الدسمة، شاهد شخصا ملقى على الأرض، في محيط منزل قيد الإنشاء، ويسبح في بركة من الدماء.

وعلى الفور قام الرجل بإبلاغ عمليات وزارة الداخلية، فتوجه رجال الأمن يرافقهم فنيو الطوارئ الطبية إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم تبين أن الضحية فارق الحياة، وفي جسده آثار طعنات.

وقال مصدر أمني: "تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية، لمعاينة الجثة، ونقلها إلى الطب الشرعي، وسجلت قضية قتل أحيلت إلى مباحث العاصمة".

وأضاف: "ودلت المعلومات الأولية على أن الجثة تعود لوافد من الجنسية المصرية، وجار البحث والتحري للتوصل إلى هوية القاتل، واستدعاء كل من كان على صلة بالقتيل، للوقوف على ملابسات القضية".

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT