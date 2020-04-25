الصحة الفلسطينية: 26 طفلا دون التاسعة مصابون بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا لدى أطفال تقل أعمارهم عن 9 سنوات في عموم البلاد.

وقالت الكيلة إنه "تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 495".

وأوضحت، أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: "إصابتان لعائلة ممرض في مستشفى المطلع في يطا، وتسع إصابات في مخيم شعفاط بالقدس".

وأضافت: "سجلنا حالتي شفاء في فلسطين لترتفع حالات الشفاء إلى 105 حالات، وحالة انتكاسة في مستشفى هوغو تشافيز بترمسعيا، لترتفع حالات الانتكاسة إلى 18 حالة، ما نسبته 3% مقارنة بـ14% في العالم.

وأشارت إلى أنه يوجد حوالي 328 حالة قيد العلاج، 251 بالقدس بينها 122 حالة في ضواحي القدس، وأن نسبة المصابين في القدس تشكل 60% من المصابين في عموم البلاد.

وشددت الكيلة، على أن "عدد حالات الإصابة في صفوف الكادر الطبي ارتفعت إلى 9 إصابات، ونسبة الإصابة في صفوف العمال نحو 74%، وأنه تم إجراء 28500 فحص خاص بكورونا منذ بداية الجائحة في فلسطين".

المصدر: RT