ارتفاع وفيات كورونا بين الجاليات الفلسطينية إلى 44 والإصابات تتجاوز الألف

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية في دول العالم ارتفع إلى 44 حالة، والإصابات إلى 1022 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه "تم تسجيل 11 إصابة جديدة في صفوف أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية بحيث أصبح العدد الإجمالي 621 إصابة".

وأوضحت، أن "باقي الإصابات تتوزع على أماكن وجود الجاليات الفلسطينية في مناطق مختلفة من العالم".

وسجلت السلطة الفلسطينية 449 إصابات بفيروس كورونا منها ‭‭139‬‬ في مدينة القدس و‭‭17‬‬ في قطاع غزة، وأربع حالات وفاة منذ انتشار الوباء الشهر الماضي.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى أن عدد الفلسطينيين مع نهاية عام 2019 بلغ حوالي 13 مليون نسمة يعيش منهم حوالي 6 ملايين في الدول العربية، إضافة إلى نحو 700 ألف في دول أخرى.

وتضيف البيانات، أن هناك حوالي 5 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة، إضافة إلى حوالي 1.6 مليون يعيشون داخل الخط الأخضر.

المصدر: "رويترز"