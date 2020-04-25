قطر.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا لليوم الرابع على التوالي

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في قطر ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي، بتسجيل 833 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في البلاد أصبح 9358، بما فيها 8419 حالة نشطة.

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وأوضحت الوزارة أن معظم الإصابات الجديدة تعود إلى عمال وافدين يعملون في مهن مختلفة، وهم كانوا مخالطين لحالات سابقة مكتشفة.

ولم تسجل السلطات القطرية وفيات جديدة ناجمة عن كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا تزال حصيلة الضحايا 10 وفيات.

وتماثل 120 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير وارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 929.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/kCWb1e98aH — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 25, 2020

وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي في معدل الإصابات الجديدة، وسجلت في البلاد أمس 761 إصابة بالعدوى.

المصدر: RT + قنا