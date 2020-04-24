المركز الوطني للزلازل في سوريا يسجل هزة جديدة

سجلت محطات الرصد الزلزالي في سوريا، هزة خفيفة جديدة بلغت شدتها 2.2 درجة على مقياس ريختر.

وأعلن المركز الوطني للزالزال في وزارة النفط السورية، أنه "تم تسجيل الهزة على الحدود السورية التركية، وبعمق بلغ 7 كيلومترات في الساعة الخامسة إلا ربعا بالتوقيت المحلي".



وشهدت البلاد قبل نحو أسبوع موجة من الهزات التي تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على الساحل السوري وقرب محافظة اللاذقية كانت أعلاها شدة سجلت 4.7 على مقياس ريختر.

المصدر: RT