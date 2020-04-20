هزة أرضية جديدة تضرب اللاذقية في الساحل السوري

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا أن هزة أرضية متوسطة ضربت ليلة الأحد على الاثنين مدينة اللاذقية السورية الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

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وبحسب المركز، تم تسجيل هزة أرضية شدتها 3 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات الساعة 1.48 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، حدد مركزها على مسافة 33 كيلومترا عن شاطئ مدينة اللاذقية.

وشهدت مؤخرا مدينة اللاذقية وغيرها من المناطق في الساحل السوري سلسلة من الهزات الخفيفة إلى المتوسطة.

المصدر: وكالات