 
مباشر

هزة أرضية جديدة تضرب اللاذقية في الساحل السوري

أخبار العالم العربي

هزة أرضية جديدة تضرب اللاذقية في الساحل السوري
Globallookpress
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/npa8

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا أن هزة أرضية متوسطة ضربت ليلة الأحد على الاثنين مدينة اللاذقية السورية الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

إقرأ المزيد
هزات أرضية جديدة تضرب الساحل السوري
هزات أرضية جديدة تضرب الساحل السوري

وبحسب المركز، تم تسجيل هزة أرضية شدتها 3 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات الساعة 1.48 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، حدد مركزها على مسافة 33 كيلومترا عن شاطئ مدينة اللاذقية.

وشهدت مؤخرا مدينة اللاذقية وغيرها من المناطق في الساحل السوري سلسلة من الهزات الخفيفة إلى المتوسطة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا