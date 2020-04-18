هزات أرضية جديدة تضرب الساحل السوري

شهد الساحل السوري وقوع هزتين أرضيتين وصفت شدتهما بالخفيفة في الساعات القليلة الماضي، بحسب مراسلنا.

ووقعت الأولى بعد الساعة 12 منتصف الليل والثانية 5 فجرا(بالتوقيت المحلي)، اليوم السبت.

هزة ارضية خفيفة قبالة الساحل السوري بقوة 2.7 الساعة 00:45 بعمق 8 كم تبعد 51 كم شمال غرب اللاذقية pic.twitter.com/EcMNanYirn — Tartus / HD / ⁦🇸🇾 طـ ـر طـ ـو س (@TartusHD) April 17, 2020

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هزة ارضية خفيفة قبالة الساحل السوري بقوة 2.7 الساعة 00:45 بعمق 8 كم تبعد 51 كم شمال غرب اللاذقية pic.twitter.com/EcMNanYirn — Tartus / HD / ⁦🇸🇾 طـ ـر طـ ـو س (@TartusHD) April 17, 2020

وشهدت محافظة اللاذقية السورية ومناطق أخرى في الساحل السوري مؤخرا، أكثر من 10 هزات أرضية متتالية خلال يوم واحد، وهزات لاحقة في عدة أيام متتالية تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

المصدر: وكالات