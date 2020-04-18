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هزات أرضية جديدة تضرب الساحل السوري

أخبار العالم العربي

هزات أرضية جديدة تضرب الساحل السوري
Reuters
صورة تعبيرية
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شهد الساحل السوري وقوع هزتين أرضيتين وصفت شدتهما بالخفيفة في الساعات القليلة الماضي، بحسب مراسلنا.

ووقعت الأولى بعد الساعة 12 منتصف الليل والثانية 5 فجرا(بالتوقيت المحلي)، اليوم السبت.

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أكثر من 10 هزات أرضية تضرب سوريا في يوم واحد
أكثر من 10 هزات أرضية تضرب سوريا في يوم واحد

وشهدت محافظة اللاذقية السورية ومناطق أخرى في الساحل السوري مؤخرا، أكثر من 10 هزات أرضية متتالية خلال يوم واحد، وهزات لاحقة في عدة أيام متتالية تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

المصدر: وكالات 

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