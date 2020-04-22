السيسي يرد على لواء بالجيش المصري بخصوص ميدان "رابعة"

وقع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية اللواء إيهاب الفار، في خطأ أثناء ذكر ميدان"الشهيد هشام بركات"، وذكر الاسم القديم ميدان "رابعة العدوية".

وقال اللواء إيهاب الفار: "طريق وميدان رابعة بمدينة نصر" فقاطعه الرئيس المصري وصحح له: "الشهيد هشام بركات"، وكرر اللواء الخطأ فلفت نظره ثانية الرئيس السيسي: "قلنا الشهيد هشام بركات".

ويشهد الرئيس المصري، اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القناة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية