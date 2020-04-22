السيسي يرد على لواء بالجيش المصري بخصوص ميدان "رابعة"
Reuters
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وقع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية اللواء إيهاب الفار، في خطأ أثناء ذكر ميدان"الشهيد هشام بركات"، وذكر الاسم القديم ميدان "رابعة العدوية".
وقال اللواء إيهاب الفار: "طريق وميدان رابعة بمدينة نصر" فقاطعه الرئيس المصري وصحح له: "الشهيد هشام بركات"، وكرر اللواء الخطأ فلفت نظره ثانية الرئيس السيسي: "قلنا الشهيد هشام بركات".
ويشهد الرئيس المصري، اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القناة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
المصدر: وسائل إعلام مصرية