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السيسي يرد على لواء بالجيش المصري بخصوص ميدان "رابعة"

أخبار العالم العربي

السيسي يرد على لواء بالجيش المصري بخصوص ميدان
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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وقع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية اللواء إيهاب الفار، في خطأ أثناء ذكر ميدان"الشهيد هشام بركات"، وذكر الاسم القديم ميدان "رابعة العدوية".

وقال اللواء إيهاب الفار: "طريق وميدان رابعة بمدينة نصر" فقاطعه الرئيس المصري وصحح له: "الشهيد هشام بركات"، وكرر اللواء الخطأ فلفت نظره ثانية الرئيس السيسي: "قلنا الشهيد هشام بركات".

ويشهد الرئيس المصري، اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القناة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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