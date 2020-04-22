الإمارات.. شفاء أصغر طفل مصاب بكورونا (فيديو)

أعلنت مدينة الشيخ خليفة الطبية في الإمارات، شفاء أصغر طفل من الإصابة بفيروس كورونا، وتعافيه تماما من أعراض المرض، بعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة منذ دخوله إلى المستشفى.

وأوضح المستشفى، أن "الطفل هيرفي إيمانويل ماغوس (فلبيني)، وهو وحيد والديه، يعد أصغر مريض بـكورونا، يدخل العناية المركزة في الدولة"، مشيرا إلى أنه أتم تسع سنوات بتاريخ الأول من أبريل الجاري، وهو داخل غرفة العناية المركزة.

شفاء أصغر طفل مصاب بـ "كورونا" وخروجه من "خليفة الطبية"



#الإمارات_اليومpic.twitter.com/fE99RpaRR7 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 21, 2020

وأشار المستشفى إلى أن الطفل هيرفي نقل إلى عنبر الأطفال، وتمت متابعة علاجه إلى أن تعافى من الوباء وخرج من المستشفى.

وقام موظفو مدينة الشيخ خليفة الطبية بتنظيم احتفال، بمناسبة شفاء الطفل وخروجه من المستشفى.

ودخل ماغوس مدينة الشيخ خليفة الطبية نهاية مارس الماضي، بعد تسجيل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: "الإمارات اليوم"