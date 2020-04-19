ولي عهد دبي يفتتح مستشفى ميدانيا

افتتح ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يوم السبت مستشفى ميدانيا تم بناؤه في مركز دبي التجاري العالمي.

ويوفر المستشفى المؤقت 3030 سريراً لمصابي فيروس كورونا، بينها 800 مخصّصة للعناية المركزة.

وفي هذا الشأن غرد حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس السبت على موقع تويتر: "افتتحت اليوم المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي...نُعزز قدراتنا باستمرار في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية، والحمدلله الوضع الصحي مستقر بفضل دعم القيادة الكبير وجهود جميع الجهات والتزام كل أفراد المجتمع".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية الأحد، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا و479 إصابة جديدة، وشفاء 98 حالة، مشيرة إلى أنها أجرت أكثر من 23 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

المصدر: وكالات