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سلطنة عمان تعلن عن ثامن حالة وفاة بكورونا في البلاد

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سلطنة عمان تعلن عن ثامن حالة وفاة بكورونا في البلاد
Reuters
سلطنة عمان
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أعلنت وزارة الصحة العمانية عن وفاة مقيم مصاب بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد المتوفين في البلاد 8 أشخاص من جراء هذا الوباء.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الثلاثاء: توفي مقيم مصاب بكورونا ويبلغ من العمر 53 عاما".

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 98 إصابة جديدة بالفيروس، منها (39) حالة لعمانيين، و(59) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1508.

المصدر: وكالات 

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