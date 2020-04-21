سلطنة عمان تعلن عن ثامن حالة وفاة بكورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن وفاة مقيم مصاب بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد المتوفين في البلاد 8 أشخاص من جراء هذا الوباء.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الثلاثاء: توفي مقيم مصاب بكورونا ويبلغ من العمر 53 عاما".

تعلن #وزارة_الصحة عن وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا #كوفيد١٩ ويبلغ من العمر ثلاثة وخمسين عاماً. وتعد هذه ثامن وفاة تسجل في #السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض. وتتقدم #وزارة_الصحة إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/GrjDQKuch6 — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 21, 2020

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 98 إصابة جديدة بالفيروس، منها (39) حالة لعمانيين، و(59) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1508.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (98) ثمان وتسعين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (#كوفيد_١٩)، منها تسع وثلاثون (39) حالة لعمانيين، وتسع وخمسون (59) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1508) ألفاً وخمسمائة وثمان حالات وعدد الوفيات ثمانٍ (8) pic.twitter.com/0ZKMSneTo9 — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 21, 2020

المصدر: وكالات