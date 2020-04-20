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26 إصابة جديدة ووفاة شخصين بفيروس كورونا في السودان

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26 إصابة جديدة ووفاة شخصين بفيروس كورونا في السودان
AFP
صورة أرشيفية/ الخرطوم
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى وفاة 2 من المصابين.

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وبحسب التقارير الوبائية الصادرة يوم الأحد فإن الحالات والوفيات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم، بعد يوم من بدء سريان مرحلة الإغلاق الكامل وحظر التجوال الكلي لـ21 يوما في الولاية.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بداية الوباء إلى 92 حالة، متضمنة 12 وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 8 حالات.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

المصدر: رويترز

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