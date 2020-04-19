طيران حفتر يشن غارات على مواقع لقوات حكومة الوفاق شرقي مصراتة

شنت مقاتلات تابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، غارات جوية استهدفت آليات وعربات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق في منطقة بوقرين شرقي مدينة مصراتة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ"الجيش الوطني" في بيان صحفي إن مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة شنت غارات جوية استهدفت من خلالها عددا من الآليات والعربات العسكرية التابعة لقوات حكومة الوفاق ودمرت عدد منها في منطقة بوقرين الواقعة شرقي مدينة مصراته​​​.

المصدر: سبوتنيك