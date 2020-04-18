"الجيش الوطني الليبي" يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية جديدة قرب طرابلس

أعلن "الجيش الوطني الليبي" الذي يواصل معاركه مع قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من أنقرة، أن مضاداته الجوية أسقطت طائرة مسيرة تركية جديدة قرب العاصمة طرابلس.

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وجاء في بيان نشرته شعبة الإعلام الحربي الليبي في صفحتها على "الفيسبوك"، اليوم السبت، أن منصات قوات الدفاع الجوي التابعة لـ "الجيش الوطني" استهدفت طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية وقامت بإسقاطها في جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

https://www.facebook.com/lananewspage/videos/641273116420849/

وكانت مصادر ليبية موثوق بها أفادت لـ RT بإسقاط ثلاث طائرات مسيرة تركية أمس الجمعة.

ويدور في المرحلة الأخيرة قتال ضار بين قوات "الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) والتي تحاول حاليا السيطرة على مدينة ترهونة الواقعة على بعد 88 كيلومتر جنوب شرقي طرابلس.

ناصر حاتم

المصدر: RT