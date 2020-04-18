ليبيا.. قوات الوفاق تحاول انتزاع مدينة بجنوبي طرابلس من قبضة قوات حفتر

شنت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دويا، اليوم السبت، هجوما على مواقع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، قرب مدينة ترهونة بجنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وأكد شهود عيان لمراسل RT أن قوات حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها حاولت التسلل صباح اليوم، في مسعى لفرض سيطرتها على المدينة الواقعة على بعد 80 كيلومترا عن العاصمة، مشيرين إلى أن الاشتباكات جارية في المنطقة.

من جانبها، أعلنت قوات حكومة الوفاق عن إحرازها تقدما على مشارف الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، ونشرت على صفحة عملية "بركان الغضب" في "فيسبوك" صورا قالت إنها تظهر قذائف هاون تمت مصادرتها من قوات حفتر خلال هذه العملية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، بأنها تواصل تقدمها في المنطقة وتقتحم حاليا معسكر الحواتم، وقد سيطرت على خمس آليات عسكرية وقتلت ثمانية من عناصر قوات حفتر وأسرت 12 آخرين.

وأكد قنونو أن سلاح الجو التابع للقوات الحكومية نفذ صباح اليوم، قبل بدء التقدم على الأرض، طلعتين قتاليتين استهدف خلالهما خمسة مواقع لقوات حفتر في ترهونة.

في المقابل، أعلن خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي في "الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في حديث لبوابة إفريقيا الإخبارية، عن إفشال هجوم لقوات حكومة الوفاق على ترهونة، قائلا إن قوات الجيش الوطني الليبي قتلت عددا كبيرا من عناصر القوات الحكومية وأسرت 25 آخرين وحاصرت مجموعة أخرى منهم والتفاوض جار بشأن استسلامهم.

وسبق أن أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات المشير حفتر في ساعات متأخرة من أمس بأن "الجيش الوطني" أسقط طائرة تركية مسيرة كانت تحاول شن غارة على ترهونة.

المصدر: RT + بوابة إفريقيا الإخبارية