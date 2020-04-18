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توجيه أميري بالبدء العاجل في تطوير غاري حراء وثور في مكة المكرمة

أخبار العالم العربي

توجيه أميري بالبدء العاجل في تطوير غاري حراء وثور في مكة المكرمة
Reuters
مكة المكرمة، السعودية
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وجه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بالبدء عاجلا في مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالمدينة المقدسة والاستفادة من قرار منع التجول للبدء في تنفيذ المشروعين، وسرعة إنجازهما.

ويشرف على مشروعي التطوير ويتابع تنفيذهما نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، وهما يهدفان لإزالة التشوهات البصرية المحدثة على مدار السنين في الموقعين، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.

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وسيتم إعادة الموقعين، اللذين كان يصعب تطويرهما خلال الفترة الماضية بسبب الزحام الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام، إلى حالتيهما الأوليين على مراحل عدة، إذ سيتم خلال المرحلة الأولى، التي تستغرق 30 يوما، تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات، وإزالة الكتابات في الغارين، وعلى امتداد الطريقين المؤديين إليهما، وذلك وفق أحدث الأسس العلمية. كذلك إزالة الصبات الأسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب.

فيما سيتم خلال المراحل المتبقية تطوير المواقع المحيطة بالغارين، والطرق المؤدية إليهما، وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعين.

توجيه أميري بالبدء العاجل في تطوير غاري حراء وثور في مكة المكرمة

توجيه أميري بالبدء العاجل في تطوير غاري حراء وثور في مكة المكرمة

المصدر:سبق

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