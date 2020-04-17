محمد صلاح يمد سكان مركز بسيون وقريته بأطنان من المواد الغذائية لمواجهة كورونا (صور)

أهدى النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، سكان مركز بسيون وقريته نجريج أطنانا من المواد الغذائية واللحوم الطازجة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

RT

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وتم توزيع المواد الغذائية للمساهمة في مساعدة عدد كبير من الأسر المتضررة بسبب انتشار فيروس كورونا، وإصابة 7 من أبناء بسيون بكورونا.

ووفر نجم منتخب مصر أطنان من المواد الغذائية من خلال مؤسسته الخيرية وقرر توزيعها فورا تخفيفا على الأسر.

RT

وقال الحاج صلاح غالي والد النجم، إن نجله يطمئن يوميا على أهله في بسيون متمنيا لهم الخير والسلامة وطالبهم بالالتزام وعدم التزاحم حتى يتم السيطرة على فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم رش القرية بالكامل وتعقيمها وتوزيع الكمامات على أهالي القرية، موضحا أنه سيوفر كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بدأها بذبح عجلين تم توزيعها على أهالي قرية نجريج والقرى المجاورة.

ويتم حاليا الاستعداد لتوزيعها على الأهالي في القرى المتضررة من انتشار فيروس كرونا وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

المصدر: RT