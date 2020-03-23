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ليفربول يلجأ لمساعدة نفسية من أجل كسر قلق لاعبيه

الرياضة

ليفربول يلجأ لمساعدة نفسية من أجل كسر قلق لاعبيه
Globallookpress Andy Rowland
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن النصائح التي تلقاها لاعبو ليفربول من قبل أخصائي في الطب النفسي لمواجهة القلق من توقف الدوري الإنجليزي وضياع حلم تحقيق اللقب الغائب منذ 30 عاما.

وقدم الإخصائي لي ريتشاردسون في "الريدز" خلال الأيام الماضية مجموعة نصائح للاعبين تحت عنوان "الصحة العقلية والرفاهية"، تنص على أن"ما يحدث في الدوري الإنجليزي، أو التوابع التالية بشأن فيروس كورونا هو أمر خارج عن السيطرة". 

واشتملت وثيقة النصائح أيضا :"كل ما يمكن السيطرة عليه هو سلوكنا واستجابتنا للتحدي المتمثل في الحفاظ على سلامة الأشخاص الأكثر تعرضا للمرض وتقليل معدلات الإصابة بالفيروس".

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وحذر الطبيب النفسي اللاعبين من نشر أي شيء غير حساس على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل أن الكثيرين يفقدون أحبائهم بسبب كورونا، بالمقابل شجعهم على الاحتفاظ بروح الفكاهة دون التسبب بمضايقة أحد.

وأوصى أخصائي ليفربول اللاعبين بالبدء كل يوم بنظام تنفس خاص في حالة شعورهم بالقلق، كما حذرهم من مخاطر الشعور بالملل، وطالبهم بإنشاء نظام يومي واستخدام فرصة الظروف الحالية في قضاء وقت أطول مع عائلاتهم. 

كما طالب ريتشادسون اللاعبين بعدم التركيز على الأخبار أو مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وقراءة أي مخاوف قد تكون لديهم مع النادي.

وأثر فيروس كورونا على الأنشطة الرياضية في العالم، وهو ما أدى إلى توقف الدوريات وأبرزها الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قاب قوسين أو ادنى من حسم لقب البريميرليغ، بعد غياب دام 30 عاما، حيث يتصدر الجدول بـ82 نقطة ويحتاج إلى 6 نقاط فقط لحسم اللقب.

ولكن رابطة الدوري قررت تعليق البطولة حتى 4 أبريل المقبل، قبل أن تقرر تمديد فترة الإيقاف حتى 30 من الشهر ذاته.

المصدر:dailymail.co.uk

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