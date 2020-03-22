ليفربول يعرض مساعدة من نوع خاص لمواجهة كورونا

عرض نادي ليفربول على المتاجر الاستهلاكية، الاستعانة بمراقبي ملعبه لمساعدتها في ضبط حركة مرتاديها خلال هذه الفترة، نظرا للإقبال الكثيف على الشراء خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس التنفيذي للنادي، بيتر مور، عبر "تويتر": "رسالة إلى مديري السوبرماركت (المتاجر الاستهلاكية) (...)، مراقبو ملعبنا (الذين يعرفون بالإنجليزية بـ "ستيواردز")، يعرضون وقتهم وخبرتهم للتطوع في المساعدة على إدارة الحشود، إدارة الوقوف بالصف، إدارة مواقف السيارات، مساعدة المسنين والعجزة على نقل مشترياتهم إلى سياراتهم... إلخ".

Message to supermarket managers here on Merseyside. Our stadium stewards here @LFC are offering their time and expertise in volunteering to help with crowd control, queue management, parking control, assisting the elderly and infirm taking their groceries to their cars, etc. 1/2 — Peter Moore (@PeterMooreLFC) March 22, 2020

واعتبر مور أن هؤلاء هم "أفضل من في هذا المجال وسيسرهم المساعدة في أي وظيفة ترونها مناسبة وآمنة في متاجركم".

They are truly the best in the business and would be delighted to help in whatever way you would deem appropriate (and safe) on your premises. Please DM me so that I can put you in contact. #YNWA 2/2 — Peter Moore (@PeterMooreLFC) March 22, 2020

ويتولى هؤلاء المراقبون الذين عادة ما يرتدون سترات ذات لون أصفر أو برتقالي، مهام عدة، أبرزها تنظيم دخول المشجعين إلى الملعب وخروجهم، وتوزعهم في المدرجات، ومراقبتهم خلال فترة المبارايات لضبط أي مخالفات.

ويمكن لليفربول في الوقت الراهن الاستغناء عن هؤلاء المراقبين في ظل تعليق منافسات كرة القدم المحلية، كما غالبية النشاطات الرياضية حول العالم، ضمن مساعي الحد من تفشي فيروس "كوفيد-19".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير عن معاناة العاملين في المتاجر الاستهلاكية في بريطانيا، ومواجهتهم مشاكل مع التدفق الكبير للمستهلكين المقبلين على شراء المواد الغذائية بكثافة في ظل تفشي "كوفيد-19" والدعوات للبقاء في المنزل وعدم الخروج منها سوى للضرورات القصوى.

المصدر: أ ف ب