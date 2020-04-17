المركز القومي للبحوث في مصر: نتائج هامة حول علاج فيروس كورونا سنعلن عنها قريبا

أعلن نائب رئيس المجلس القومي للبحوث في مصر ممدوح معوض، عن وجود نتائج جديدة وهامة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل حول علاج فيروس كورونا.

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وأشار عوض في مداخلة هاتفية على قناة "المحور" المصرية، إلى أن الباحثين توصلوا لـ 85 تجربة علاجية منذ بدء ظهور فيروس كورونا، قائلا: "العقار نتائجه مبشرة وإيجابية بنسبة عالية".

وأضاف أنه "سيتم الإعلان قريبا عن نتائج مبشرة لأدوية أظهرت نتائج جيدة"، مشيرا إلى أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرسلت للمركز عينات عقار "أفيجان" حتى يتم اختبارها في المعامل".

وكان الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومي للبحوث في مصر، قد أعلن أن المركز يعمل حاليا على دراسة تأثير أكثر من 70 دواء لمعرفة فعاليتها وتأثيرها على فيروس كورونا ومنها دواء "أفيجان"، الذي أعلن عنه خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية