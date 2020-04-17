المغرب.. 3 وفيات و245 إصابة جديدة بكورونا خلال الليل

سجلت السلطات الصحية المغربية منذ مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة ثلاث وفيات و245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وأكدت وزارة الصحة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 2528، فيما أصبحت حصيلة ضحايا العدوى 133 حالة وفاة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس في المملكة المغربية منذ مساء أمس بـ24 حالة معافاة جديدة، إلى 273 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 9995 حالة.

المصدر: RT + وكالة المغرب العربي للأنباء