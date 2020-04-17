 
مباشر

القبض على 6 مصريين في الكويت بسبب مشاجرة (فيديو)

أخبار العالم العربي

القبض على 6 مصريين في الكويت بسبب مشاجرة (فيديو)
شجار عنيف بين وافدين عرب خلال الحظر في الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nood

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على 6 مصريين بسبب مشاجرة نشبت بين مجموعة من الوافدين العرب أدت لإحداث فوضي في منطقة الفراونية، قبل بداية موعد حظر التجول بقليل.

وسهل مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وظهر فيه عدد كبير من الوافدين وهم يتشاجرون أمس الخميس، سهل عملية اعتقالهم.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه إنها ضبطت المتشاجرين وحولتهم إلى الجهات المختصة، وتم الكشف عن هوياتهم، حيث كان ضمنهم 6 مصريين. 

واندلعت شرارة الشجار داخل عمارة قبل أن تنتقل إلى شارع في الفروانية، بسبب موقف سيارة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا