القبض على 6 مصريين في الكويت بسبب مشاجرة (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على 6 مصريين بسبب مشاجرة نشبت بين مجموعة من الوافدين العرب أدت لإحداث فوضي في منطقة الفراونية، قبل بداية موعد حظر التجول بقليل.

وسهل مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وظهر فيه عدد كبير من الوافدين وهم يتشاجرون أمس الخميس، سهل عملية اعتقالهم.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه إنها ضبطت المتشاجرين وحولتهم إلى الجهات المختصة، وتم الكشف عن هوياتهم، حيث كان ضمنهم 6 مصريين.

واندلعت شرارة الشجار داخل عمارة قبل أن تنتقل إلى شارع في الفروانية، بسبب موقف سيارة.

رجال أمن الفروانية يضبطون المتشاجرين في الفروانية وتحويلهم لجهات الاختصاص https://t.co/Gdvgm22kF9 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 16, 2020

الاعلام الامني : ضبط المتشاجرين في منطقة الفروانية وتحويلهم لجهات الاختصاص pic.twitter.com/FPC6Mi4hpN — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 16, 2020

المصدر: RT