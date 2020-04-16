سوريا.. احتجاجات على نقل سوق شعبي في اللاذقية

تجمع عدد من أصحاب البسطات في سوق شعبي في مدينة اللاذقية السورية، اليوم الخميس، احتجاجا على بدء تنفيذ قرار نقل السوق إلى مكان آخر.

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وظهر عدد من أصحاب البسطات في تسجيل مصور يناشدون فيه الرئيس بشار الأسد بالتدخل، حيث قال عدد منهم إن إجراء النقل سيحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد، في ذلك السوق الذي يعرف أيضا بسوق الخضرة (الخضار)، بينما تساءل عدد من سكان المدينة عن سبب إصرار المحافظة على تنفيذ القرار في هذا الوقت الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار، وتراجعا في مداخيل كثيرين من أصحاب المهن الحرة بعد إجراءات الإغلاق بسبب كورونا.

وذكر المكتب الصحفي في المحافظة أن "مدخل "سوق التأمينات" يشغله عدد من أصحاب البسطات المخالفة التي تتسبب بإغلاق مدخل السوق الذين اعترضوا اليوم على قرار نقل السوق".

وأضاف أن السوق الجديد "يتسع لـ 193 بسطة تم تخصيصها لشاغلي السوق بعد أن تم تجهيزه وفق متطلبات عملهم بعد لقائهم مع محافظ اللاذقية ورئيس مجلس المدينة سابقا".

وأكد المكتب أن مكان "جميع شاغلي السوق مؤمن ضمن السوق الجديد وبموافقتهم مع مراعاة أسر الشهداء والجرحى حتى لو كان بعضهم مخالفا، حيث سيتم تأمين مكان لهم أيضا".

بينما نقلت وكالة "سانا" الرسمية عن محافظ المدينة، ابراهيم خضر السالم، أن "السوق القديم الذي يدعى "سوق التأمينات" لا تتوافر فيه الشروط الصحية، وهو في وضع متهالك والمواطنون العاملون الموجودون فيه هم من طلبوا نقل السوق، وبموافقتهم تم تجهيز هذا السوق من مظلات قرميد وصرف صحي ودورات مياه وخدمات للجميع، سواء للوافدين إلى السوق أو العاملين فيه".

وانتقد عدد من السكان القرار وتنفيذه، ووصفوا توقيته بالخاطئ، وأنه "سيترك مئات العائلات بدون أي مصدر للعيش" حسب بعض التعليقات على القرار.

وكان مجلس مدينة اللاذقية وجه منذ نحو شهرين إنذارات لأصحاب المحلات طالب فيها بضرورة إخلاء السوق الذي يعملون فيه منذ أكثر من 20 عاما.

أسامة يونس

المصدر: RT