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سوريا: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

سوريا: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا
Reuters KHALIL ASHAWI
مختبرات الصحة في سوريا
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أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصبح مجموع الإصابات المسجلة 33، شفيت منها 5، وتوفيت حالتان.

وأعلنت الوزارة أمس الثلاثاء عن تسجيل 4 إصابات بالفيروس، مشيرة إلى تسجيل 5 حالات شفاء من إجمالي المصابين.

وأكدت الصحة السورية السبت الماضي، شفاء إحدى الحالات المصابة بكورونا المستجد، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى خمس.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد في 22 من مارس الماضي، لدى شخص قادم من خارج سوريا.

المصدر: RT

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