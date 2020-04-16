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الصين تسعف سوريا بمساعدات طبية خاصة بالكشف عن كورونا

أخبار العالم العربي

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وصلت إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الخميس، دفعة مساعدات طبية مقدمة من الصين لسوريا، خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعبر فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين، في تصريح للصحفيين بمطار دمشق الدولي، عن تقدير بلاده لمواقف الصين إلى جانب سوريا و"للمساعدات الطبية المقدمة للشعب السوري والتي تمثل تعبيرا حقيقيا عن حرص جمهورية الصين الشعبية على مساعدة سوريا وكل دول العالم في التصدي لفيروس كورونا".

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بدوره أوضح السفير الصيني في دمشق، فيونغ بياو، أن هذه المساعدات الطبية تتألف من أطقم اختبارات لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، وهي الدفعة الأولى التي تقدم إلى سوريا وستتبعها دفعات أخرى، علما بأنه تم سابقا تبادل للخبرات الطبية عبر الإنترنت بين الأطباء بالمشافي في كلا البلدين الصديقين، بما يتعلق بمواجهة الفيروس المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السورية أمس تسجيل أربع إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 33 إصابة.

المصدر: سانا

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