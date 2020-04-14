العراق.. يعلن تفوق حالات الشفاء من كورونا على إصاباته

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء، تسجيل 22 إصابة جديدة، وشفاء 49 حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في البلاد بفيروس كورونا.

وأشار بيان للوزارة: "بدأنا بتطبيق علاج بلازما النقاهة لمرضى كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية المختصة ولمدة أكثر من شهر، وتتم متابعة ومراقبة جميع الحالات بدقة ودراستها علميا".

وأضاف البيان: "تم فحص 1756 نموذجا للحالات المشتبه بها في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة الماضية".

وبينت الوزارة، أنه "بهدف تقييم الموقف الوبائي في العراق، جرى تنفيذ فعالية الرصد الفعال في المناطق ذات الخطورة العالية والمناطق الصامتة، حيث تم إجراء فحص لـ5890 نموذجا لم تشمل إقليم كردستان العراق".

وأكدت الوزارة أن "المجموع الكلي للنماذج التي تم فحصها منذ بداية الأزمة 45437 نموذجا".

المصدر: RT