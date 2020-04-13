العراق يسجل حالتي وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالتي وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الوزارة: "سجلت مختبراتنا اليوم 26 إصابة جديدة في محافظات النجف وواسط وميسان والبصرة وبابل والديوانية وذي قار".

وأضاف: "تم تسجيل حالتي وفاة في بغداد"، مشيرا إلى أن "الوزارة فحصت 2376 نموذجا في كافة المختبرات المختصة وتم تسجيل 77 حالة شفاء تام".

وأشار البيان، إلى أن "مجموع الإصابات في عموم البلاد بلغ 1378، والوفيات 78 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 717".

المصدر: RT